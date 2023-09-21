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Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России

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Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года, войдя в состав России в качестве нового округа.
Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России
  • РИА Новости

Таким образом в беседе с РИА Новости Рогов прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Совете Безопасности ООН.

По словам Зеленского, необходимо обеспечить вывод ВС России со «всей территории Украины в пределах границ 1991 года».

«Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернуться к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза», — подчеркнул собеседник агентства.

При этом, добавил Рогов, с учётом новых реалий украинская территория может стать федеральным округом в составе России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.

Она отметила, что на подобной основе мирное урегулирование невозможно.

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