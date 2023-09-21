Рогов предложил Украине вернуться к границам 1991 года и войти в состав России
- РИА Новости
Таким образом в беседе с РИА Новости Рогов прокомментировал выступление Владимира Зеленского на Совете Безопасности ООН.
По словам Зеленского, необходимо обеспечить вывод ВС России со «всей территории Украины в пределах границ 1991 года».
«Зеленский говорит о границах 1991 года. Согласен, Украине пора вернуться к тем границам, но только тогда, когда она была в составе Советского Союза», — подчеркнул собеседник агентства.
При этом, добавил Рогов, с учётом новых реалий украинская территория может стать федеральным округом в составе России.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «формула Зеленского» представляет собой бессмысленный ультиматум.
Она отметила, что на подобной основе мирное урегулирование невозможно.