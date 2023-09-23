«СТРАНА.ua»: на Украине началась волна массовых увольнений женщин-фармацевтов

На Украине началась волна массовых увольнений женщин-фармацевтов в преддверии их постановки на воинский учёт.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на главу ассоциации «ФармРада» на Украине Елену Прудникову.

Как передаёт РИА Новости, по её словам, за последние две недели на Украине уволились тысячи фармацевтов.

С начала сентября женщины начали писать заявления об увольнении, особенно массово они выезжают в Европу из западных областей страны, уточнила Прудникова.

13 сентября врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что по причине больших потерь украинской армии Киев агитирует женщин участвовать в боевых действиях.