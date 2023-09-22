В Минюсте Латвии предложили конфисковывать автомобили с российскими номерами

Министерство юстиции Латвии готовит законопроект, запрещающий пребывание в республике автомобилей с регистрационными номерами России и Белоруссии.

Об этом сообщили на сайте Минюста со ссылкой на заявление главы ведомства Инесе Либиня-Эгнере.

По её словам, если в течение трёх месяцев транспортное средство не будет перерегистрировано или вывезено из Латвии, оно будет конфисковано.

Ранее в МВД Эстонии заявили, что авто с российскими номерами нужно поставить на учёт или вывезти.

Также в МВД Эстонии отметили, что не будут конфисковывать автомобили с российскими номерами.