МО России сообщило о двух нарушениях режима прекращения огня в Карабахе
- РИА Новости
«С момента заключения договорённости о прекращении боевых действий зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет.
Командование миротворческого контингента, азербайджанская сторона и представители Карабаха разбираются в произошедшем.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.
По словам помощника азербайджанского президента Хикмета Гаджиева, военнослужащие из числа населения Нагорного Карабаха, добровольно сложившие оружие во время операции Азербайджана, свободны.