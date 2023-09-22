МО России сообщило о двух нарушениях режима прекращения огня в Карабахе

С момента достижения договорённости о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, сообщает Минобороны России.

«С момента заключения договорённости о прекращении боевых действий зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Аскеранском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет.

Командование миротворческого контингента, азербайджанская сторона и представители Карабаха разбираются в произошедшем.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.

По словам помощника азербайджанского президента Хикмета Гаджиева, военнослужащие из числа населения Нагорного Карабаха, добровольно сложившие оружие во время операции Азербайджана, свободны.