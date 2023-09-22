Economist: Украина и её союзники не готовы к конфликту на истощение

Украина и её союзники из числа стран Запада не готовы к конфликту на истощение, сообщает издание The Economist.

Отмечается, что и Украина, и страны Запада понимают, что предстоит изнурительный конфликт на истощение.

«Но, к сожалению, Украина пока не готова, как и её западные партнёры», — говорится в материале.

Издание пишет, что Киеву надлежит «рационально использовать ресурсы».

Ранее обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин написал, что поддержка Украины со стороны Соединённых Штатов «висит на волоске», поскольку многие республиканцы в американском конгрессе проголосуют против предоставления новой помощи.