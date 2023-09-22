Власти Азербайджана демонтировали армянский танк-памятник в Нагорном Карабахе
- Gettyimages.ru
- © Aldo Pavan
«Танк, который в 1992 году... армяне установили на въезде в город Шуша в качестве символа своей победы, демонтирован», — говорится в заявлении издания 1news.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.
По словам помощника азербайджанского президента Хикмета Гаджиева, военнослужащие из населения Нагорного Карабаха, добровольно сложившие оружие во время операции Азербайджана, свободны.