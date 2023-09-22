Власти Азербайджана демонтировали армянский танк-памятник в Нагорном Карабахе

Власти Азербайджана демонтировали танк-памятник, который установили армяне в честь штурма города Шуши в Нагорном Карабахе в 1992 году.

«Танк, который в 1992 году... армяне установили на въезде в город Шуша в качестве символа своей победы, демонтирован», — говорится в заявлении издания 1news.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом сохраняется.

По словам помощника азербайджанского президента Хикмета Гаджиева, военнослужащие из населения Нагорного Карабаха, добровольно сложившие оружие во время операции Азербайджана, свободны.