В ГД заявили о связи между атакой на Крым и визитом Зеленского в США и Канаду

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в беседе с RT, что ракетная атака ВСУ на Крым и визит Владимира Зеленского в США и Канаду могут быть связаны между собой.

«Встреча Зеленского с (американским лидером Джо. — RT) Байденом, с премьер-министром Канады (Джастином Трюдо. — RT) говорит о том, что он хочет показать, что ВСУ продолжают некие действия совершать, чтобы подтвердить необходимость поддержки их соответствующим вооружением», — объяснил Швыткин.

Он не исключил того, что Зеленский «получил одобрение во время встречи с Байденом по нанесению удара». Собеседник RT также подчеркнул, что разведданные передаются США.

Кроме того, депутат добавил, что Байден и Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН обвиняли во всех грехах Россию.

«Это говорит о том, что эти люди действуют в собственных интересах, не в интересах миропорядка, сохранения спокойствия и мира на земном шаре», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США находился у Чёрного моря во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь.

По данным Минобороны, днём 22 сентября киевский режим нанёс ракетный удар по городу Севастополю.

В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет.

Один военнослужащий пропал без вести.