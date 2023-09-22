В ГД заявили о связи между атакой на Крым и визитом Зеленского в США и Канаду
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«Встреча Зеленского с (американским лидером Джо. — RT) Байденом, с премьер-министром Канады (Джастином Трюдо. — RT) говорит о том, что он хочет показать, что ВСУ продолжают некие действия совершать, чтобы подтвердить необходимость поддержки их соответствующим вооружением», — объяснил Швыткин.
Он не исключил того, что Зеленский «получил одобрение во время встречи с Байденом по нанесению удара». Собеседник RT также подчеркнул, что разведданные передаются США.
Кроме того, депутат добавил, что Байден и Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН обвиняли во всех грехах Россию.
«Это говорит о том, что эти люди действуют в собственных интересах, не в интересах миропорядка, сохранения спокойствия и мира на земном шаре», — заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что самолёт-разведчик Boeing P-8A Poseidon Военно-морских сил США находился у Чёрного моря во время ракетной атаки ВСУ на Севастополь.
По данным Минобороны, днём 22 сентября киевский режим нанёс ракетный удар по городу Севастополю.
В результате атаки было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.
В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет.
Один военнослужащий пропал без вести.