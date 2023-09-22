Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of спрогнозировал, что зимой Украина останется без тепла и электричества.

По его мнению, подобная ситуация, вероятно, приведёт к тому, что украинцам придётся покинуть крупные города.

«Без тепла и электричества они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов», — указал специалист.

Он также отметил, что Украина всё больше и больше подвергается истощению, так как, помимо лишения тепла и электричества, в стране уже почти не остаётся резервов для замены погибших солдат ВСУ. В итоге зимой истощение может привести к тому, что украинская сторона не сможет продолжать боевые действия.

«Зима станет решающим этапом», — подчеркнул Джонсон.

Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил, что последующие месяцы на Украине будут тяжёлыми из-за проблем с украинской инфраструктурой.