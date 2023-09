Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: зимой Украина останется без тепла и электричества

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of спрогнозировал, что зимой Украина останется без тепла и электричества.

AFP

© YURIY DYACHYSHYN

По его мнению, подобная ситуация, вероятно, приведёт к тому, что украинцам придётся покинуть крупные города. «Без тепла и электричества они будут вынуждены бросить такие крупные города, как Киев, Львов», — указал специалист. Он также отметил, что Украина всё больше и больше подвергается истощению, так как, помимо лишения тепла и электричества, в стране уже почти не остаётся резервов для замены погибших солдат ВСУ. В итоге зимой истощение может привести к тому, что украинская сторона не сможет продолжать боевые действия. «Зима станет решающим этапом», — подчеркнул Джонсон. Ранее заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил, что последующие месяцы на Украине будут тяжёлыми из-за проблем с украинской инфраструктурой.