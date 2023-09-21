Офис Зеленского: следующие месяцы будут тяжёлыми из-за проблем с инфраструктурой

Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Кулеба заявил, что последующие месяцы на Украине будут тяжёлыми из-за проблем с украинской инфраструктурой.

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Об этом он сказал агентству AFP. «Впереди тяжёлые месяцы», — цитирует Кулебу РИА Новости. Ранее стало известно, что в Ровенской области объект энергетической инфраструктуры получил повреждения. Также глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что объект социальной инфраструктуры в Черкассах получил повреждения в результате работы украинской системы ПВО.