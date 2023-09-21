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Власти: в Ровенской области повреждён объект энергетической инфраструктуры

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В Ровенской области объект энергетической инфраструктуры получил повреждения, сообщил глава областной администрации Виталий Коваль.
Власти: в Ровенской области повреждён объект энергетической инфраструктуры
  • Gettyimages.ru
  • © Sergeymalov

Об этом Коваль заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

«В частности, пострадали СТО», — сказал он.

Коваль добавил, что некоторые части Ровенского района в данный момент остаются без света.

Ранее глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что объект социальной инфраструктуры в Черкассах получил повреждения в результате работы украинской системы ПВО.

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