Власти: в Ровенской области повреждён объект энергетической инфраструктуры
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Об этом Коваль заявил в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
«В частности, пострадали СТО», — сказал он.
Коваль добавил, что некоторые части Ровенского района в данный момент остаются без света.
Ранее глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец сообщил, что объект социальной инфраструктуры в Черкассах получил повреждения в результате работы украинской системы ПВО.