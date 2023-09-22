Советник Белесков: США приносят Украину в жертву, не передавая ей ракеты ATACMS

Советник украинского военного руководства Николай Белесков высказал мнение, что Соединённые Штаты фактически приносят Украину в жертву, не принимая решение о поставке ей оперативно-тактических ракет ATACMS.

Об этом он сказал в интервью газете inews.

«Украину приносят в жертву ради управления эскалацией», — подчеркнул собеседник газеты.

По мнению Белескова, подобный подход Вашингтона уменьшает шансы на успех украинской армии, а также обнуляет всю оказанную ранее помощь.

Он добавил, что подход американского президента Джо Байдена противоречит эффективной военной стратегии.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что ракеты ATACMS не войдут в новый пакет помощи Киеву.