TV2: у половины поставленных Данией ВСУ танков Leopard 1 выявлены дефекты

У более половины танков Leopard 1A5, которые Дания поставила Вооружённым силам Украины, выявлены дефекты, сообщил телеканал TV2 со ссылкой на датское Минобороны.

«У десяти танков, которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, ещё десять переданных Украине танков в данный момент находятся на территории Польши.

«У двух из этих танков, согласно информации, серьёзные повреждения», — сказали в Минобороны.

Ранее стало известно, что Великобритания могла поставить ВСУ бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест.