TV2: у половины поставленных Данией ВСУ танков Leopard 1 выявлены дефекты
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«У десяти танков, которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты», — говорится в сообщении.
По информации телеканала, ещё десять переданных Украине танков в данный момент находятся на территории Польши.
«У двух из этих танков, согласно информации, серьёзные повреждения», — сказали в Минобороны.
Ранее стало известно, что Великобритания могла поставить ВСУ бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест.