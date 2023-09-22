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TV2: у половины поставленных Данией ВСУ танков Leopard 1 выявлены дефекты

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У более половины танков Leopard 1A5, которые Дания поставила Вооружённым силам Украины, выявлены дефекты, сообщил телеканал TV2 со ссылкой на датское Минобороны.
TV2: у половины поставленных Данией ВСУ танков Leopard 1 выявлены дефекты
  • AP
  • © Andriy Andriyenko

«У десяти танков, которые уже на Украине, по информации немецких властей, есть некоторые небольшие дефекты», — говорится в сообщении.

По информации телеканала, ещё десять переданных Украине танков в данный момент находятся на территории Польши.

«У двух из этих танков, согласно информации, серьёзные повреждения», — сказали в Минобороны.

Ранее стало известно, что Великобритания могла поставить ВСУ бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест.

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