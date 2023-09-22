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Express: Британия могла поставить украинской армии технику с ядовитым асбестом

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Великобритания могла поставить Вооружённым силам Украины бронетехнику, в корпусах которой содержится ядовитый асбест.
Express: Британия могла поставить украинской армии технику с ядовитым асбестом
  • AP

Об этом пишет издание Daily Express.

«Более 2 тыс. единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах», — говорится в публикации.

По данным издания, вещество может содержаться в отправленных украинской армии танках Challenger 2, боевых машинах пехоты Warrior, а также в бронетранспортёрах Bulldog.

Отмечается, что асбест может привести к смертельным заболеваниям.

Ранее стало известно, что Украина отказалась принять от Германии десять танков Leopard 1A5 из-за их плохого состояния.

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