Express: Британия могла поставить украинской армии технику с ядовитым асбестом
- AP
Об этом пишет издание Daily Express.
«Более 2 тыс. единиц британского вооружения могут содержать потенциально смертельно опасные материалы из асбеста в своих корпусах», — говорится в публикации.
По данным издания, вещество может содержаться в отправленных украинской армии танках Challenger 2, боевых машинах пехоты Warrior, а также в бронетранспортёрах Bulldog.
Отмечается, что асбест может привести к смертельным заболеваниям.
Ранее стало известно, что Украина отказалась принять от Германии десять танков Leopard 1A5 из-за их плохого состояния.