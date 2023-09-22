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Депутат Рады Гончаренко заявил, что украинские власти заигрались

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко*, комментируя провальный визит Владимира Зеленского в Соединённые Штаты, заявил, что украинские власти заигрались и им следует изменить подход к партнёрам.
Депутат Рады Гончаренко заявил, что украинские власти заигрались
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Сейчас по визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал для нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы», — говорится в сообщении. 

Гончаренко призвал киевские власти помнить, что у Украины остались только Соединённые Штаты. По его мнению, прекращение помощи со стороны Вашингтона обернётся полным провалом для Киева.

Он назвал отношения с США «основой всех основ».

Ранее издание Axios писало, что Зеленский в ходе своей поездки в Вашингтон столкнулся с «холодным приёмом».

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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