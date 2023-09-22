Депутат Рады Гончаренко заявил, что украинские власти заигрались
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Сейчас по визиту Зеленского — совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал для нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы», — говорится в сообщении.
Гончаренко призвал киевские власти помнить, что у Украины остались только Соединённые Штаты. По его мнению, прекращение помощи со стороны Вашингтона обернётся полным провалом для Киева.
Он назвал отношения с США «основой всех основ».
Ранее издание Axios писало, что Зеленский в ходе своей поездки в Вашингтон столкнулся с «холодным приёмом».
* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.