Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что молдавские власти устраивают беспредел с целью понравиться Западу.

Как пишет РИА Новости, таким образом он прокомментировал отказ властей Молдавии впустить в страну группу учёных из России и стран Центральной Азии.

20 сентября журналист из Бишкека Андрей Токомбаев рассказал, что группа учёных, направлявшаяся на конференцию по русскому языку в Приднестровье, получила отказ во въезде в Молдавию и вторые сутки находится в кишинёвском аэропорту.

Додон в своих соцсетях выразил мнение, что нынешние молдавские власти делают всё, чтобы понравиться своим западным кураторам.

Он отметил, что из нескольких стран НАТО были выдворены десятки сотрудников российского посольства, «то же самое Майя Санду сделала здесь, в Молдавии».

«Они хотят понравиться Западу, поэтому устраивают здесь беспредел. Если гражданин России хочет въехать в Молдавию, то его не пускают или держат по несколько часов на таможне», — сказал Додон.

Ранее в МИД России заявили, что власти Молдавии продолжают разрушать отношения со своими давними партнёрами.