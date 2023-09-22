Советник Алиева: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских военных
- AP
Его слова приводит агентство Reuters.
«Даже в отношении бывших... комбатантов... мы рассматриваем возможность амнистии», — сказал Гаджиев.
Он уточнил, что азербайджанская сторона разрешит сдавшим оружие карабахским военным уйти.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы приложили все усилия для помощи людям в Карабахе.
Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.
В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.