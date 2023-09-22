Советник Алиева: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских военных

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что Баку рассматривает возможность амнистии для карабахских военнослужащих, которые сдали оружие.

Его слова приводит агентство Reuters.

«Даже в отношении бывших... комбатантов... мы рассматриваем возможность амнистии», — сказал Гаджиев.

Он уточнил, что азербайджанская сторона разрешит сдавшим оружие карабахским военным уйти.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы приложили все усилия для помощи людям в Карабахе.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.