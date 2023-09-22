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Советник Алиева: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских военных

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Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев заявил, что Баку рассматривает возможность амнистии для карабахских военнослужащих, которые сдали оружие.
Советник Алиева: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских военных
  • AP

Его слова приводит агентство Reuters.

«Даже в отношении бывших... комбатантов... мы рассматриваем возможность амнистии», — сказал Гаджиев. 

Он уточнил, что азербайджанская сторона разрешит сдавшим оружие карабахским военным уйти.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы приложили все усилия для помощи людям в Карабахе.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.

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