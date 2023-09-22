Politico: страны Запада с начала спецоперации обучили более 84 тысяч военных ВСУ
- AP
По данным газеты, военных ВСУ обучали западной тактике ведения боевых действий и использованию западного вооружения.
Кроме того, отмечается, что в данный момент американские военные обучают на территории Европы солдат ВСУ в том числе использованию танков Abrams.
Газета добавляет, что в ближайшее время начнётся обучение украинских лётчиков пилотированию на истребителях F-16 в США.
Ранее пленный украинский военный назвал некачественным обучение, которое прошёл в Великобритании.