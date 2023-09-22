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Politico: страны Запада с начала спецоперации обучили более 84 тысяч военных ВСУ

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Западные страны с начала специальной военной операции уже обучили более 84 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины, пишет газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона Мартина О'Доннела.
Politico: страны Запада с начала спецоперации обучили более 84 тысяч военных ВСУ
  • AP

По данным газеты, военных ВСУ обучали западной тактике ведения боевых действий и использованию западного вооружения.

Кроме того, отмечается, что в данный момент американские военные обучают на территории Европы солдат ВСУ в том числе использованию танков Abrams.

Газета добавляет, что в ближайшее время начнётся обучение украинских лётчиков пилотированию на истребителях F-16 в США.

Ранее пленный украинский военный назвал некачественным обучение, которое прошёл в Великобритании.

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