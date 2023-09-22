Politico: страны Запада с начала спецоперации обучили более 84 тысяч военных ВСУ

Западные страны с начала специальной военной операции уже обучили более 84 тыс. военнослужащих Вооружённых сил Украины, пишет газета Politico со ссылкой на представителя Пентагона Мартина О'Доннела.

По данным газеты, военных ВСУ обучали западной тактике ведения боевых действий и использованию западного вооружения.

Кроме того, отмечается, что в данный момент американские военные обучают на территории Европы солдат ВСУ в том числе использованию танков Abrams.

Газета добавляет, что в ближайшее время начнётся обучение украинских лётчиков пилотированию на истребителях F-16 в США.

Ранее пленный украинский военный назвал некачественным обучение, которое прошёл в Великобритании.