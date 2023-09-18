Пленный военный ВСУ рассказал об обучении инструкторами в Британии

Пленный украинский военный назвал некачественным обучение, которое прошёл в Великобритании.

«В основном ходили ёлочкой и штурм окопов был у нас. Стреляли только холостыми, боевых стрельб не было», — рассказал он.

По его словам, мобилизовали в ВСУ его силой: поймали, когда шёл на работу. После этого провели подготовку и отправили на фронт.

«Обеспечение у нас никакое. Вооружение — не знаю, может, оно где-то и есть, но до нас оно не доходит. На наш взвод и роту только две БМП, которые поломаны, и одна едет, а другая не едет», — добавил пленный.

Ранее взятый в плен украинский капитан Евгений Низовцев заявил, что в рядах ВСУ много хорошо подготовленных к боевым действиям грузин и белорусов.