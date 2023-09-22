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ВС России сорвали ротацию украинской бригады на Южно-Донецком направлении

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Подразделения группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений бригады морской пехоты Украины на Южно-Донецком направлении.

Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Олег Чехов.

«При поддержке артиллерии сорваны попытки ротации подразделений 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новоукраинки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.

Ранее миномётчики ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Запорожском направлении.

Также Минобороны России сообщило об ударе по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

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