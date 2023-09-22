ВС России сорвали ротацию украинской бригады на Южно-Донецком направлении
Об этом, как сообщает РИА Новости, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Олег Чехов.
«При поддержке артиллерии сорваны попытки ротации подразделений 38-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Новоукраинки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что были уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.
Ранее миномётчики ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Запорожском направлении.
Также Минобороны России сообщило об ударе по центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.