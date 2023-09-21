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Миномётчики ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Запорожском направлении

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Миномётчики Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск России нанесли огневое поражение личному составу украинских войск на Запорожском направлении.
Миномётчики ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Запорожском направлении
  • globallookpress.com
  • © Баранов Владимир

Об этом сообщает Министерство обороны России.

Как отметили в ведомстве, операторы БПЛА обнаружили скопление пехоты ВСУ, после чего координаты укрепления ВС Украины были переданы миномётному расчету новороссийских десантников для нанесения удара.

По словам командира расчёта с позывным Елис, расстояние позволяло наносить огневое поражение.

За считанные минуты личный состав украинских войск был уничтожен огнём из 120-мм миномёта, уточнил он.

17 августа Военная хроника опубликовала эксклюзивные кадры подписчиков со Сватовского направления, на которых запечатлено уничтожение отделения ВСУ во время освобождения Новосёловского в ЛНР.

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