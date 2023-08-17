Военная хроника опубликовала видео уничтожения ВСУ в боях за Новосёловское

Военная хроника опубликовала эксклюзивные кадры подписчиков со Сватовского направления, на которых запечатлено уничтожение отделения ВСУ во время освобождения Новосёловского в ЛНР.

На видео шестеро брошенных солдат ВСУ пытаются отступать и укрыться, но расчёт миномёта достал их через мгновение после рывка к безопасной позиции. Оператор беспилотника корректировал миномётчиков с воздуха.

Ранее на Купянском направлении российские силы освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.

Бойцы Западной группировки войск захватили 11 опорных пунктов ВСУ. Потери украинской стороны составили более 100 человек, шестеро сдались в плен.