Военная хроника опубликовала видео уничтожения ВСУ в боях за Новосёловское
- РИА Новости
На видео шестеро брошенных солдат ВСУ пытаются отступать и укрыться, но расчёт миномёта достал их через мгновение после рывка к безопасной позиции. Оператор беспилотника корректировал миномётчиков с воздуха.
Ранее на Купянском направлении российские силы освободили населённый пункт Новосёловское в ЛНР.
Бойцы Западной группировки войск захватили 11 опорных пунктов ВСУ. Потери украинской стороны составили более 100 человек, шестеро сдались в плен.