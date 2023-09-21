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РИА Новости: отец отправился в зону СВО после сообщений о ранении сына

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Отец российского военнослужащего отправился в зону спецоперации после того, как узнал о ранении сына. Об этом рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным Морячок.
РИА Новости: отец отправился в зону СВО после сообщений о ранении сына
  • РИА Новости

«Это ранение случилось после Мариуполя, мы перешли на другое направление, где я получил пулевое ранение в шею, отправился в госпиталь, поехал лечиться», — сказал он.

Военнослужащий подчеркнул, что узнал от матери, что отец отправился на СВО.

«Он сказал: «Сын не может воевать, значит, пойду я». А после ранения я «зашёл» обратно, и вот теперь мы вместе», — отметил боец.

Ранее стало известно, что медик-доброволец Алексей Астафьев с позывным Док из Марий Эл вынес на себе 300 российских военнослужащих с передовой за всё время проведения спецоперации.

Его представили к награде за заслуги в области здравоохранения. Астафьев получил медаль Луки Крымского, а также его представили к званию Героя России.

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