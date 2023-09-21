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Пашинян: силовики в Ереване будут действовать в рамках закона и жёстко

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Силовики в Ереване будут действовать жёстко и в рамках закона на фоне ситуации в столице Армении, где собираются участники антиправительственного протеста. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Пашинян: силовики в Ереване будут действовать в рамках закона и жёстко
  • AFP
  • © Karen MINASYAN

«Мы будем действовать жёстко, но в рамках закона. Проводятся аресты, виновные будут привлечены к ответственности», — цитирует его ТАСС.

Оппозиция в Армении ранее заявила, что переходит на круглосуточный формат акций протеста, а также анонсировала очередной митинг у здания правительства в центре столицы.

Корреспондент RT Роман Косарев рассказал, что протестующие продолжают собираться на площади Республики в Ереване, наиболее ярые противники правительства стоят у здания кабмина.

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