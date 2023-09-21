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Корреспондент RT: протестующие продолжают собираться в центре Еревана

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Протестующие продолжают собираться на площади Республики в Ереване, народу «уже очень много», но люди всё ещё прибывают. Наиболее ярые противники правительства стоят у здания кабмина, сообщил корреспондент RT Роман Косарев.

«Больше всего эмоций около здания правительства», — сказал он.

По словам Косарева, в центре площади достаточно спокойно, но около здания правительства уже слышны эмоциональные выкрики.

«Полицейские в обмундировании уже на месте. Шлемы, щиты, дубинки, всё у них есть», — отметил корреспондент.

Оппозиция в Армении ранее заявила, что переходит на круглосуточный формат акций протеста, а также анонсировала очередной митинг у здания правительства в центре столицы.

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