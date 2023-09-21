Военная хроника рассказала, что в Урожайном Донецкой Народной Республики продолжаются тяжёлые бои, но ВС Украины сталкиваются со сложностями в реализации боевых сценариев.

Как отмечается в материале, в данный момент на этом участке наблюдается относительное затишье — после ряда неудачных атак ВСУ перегруппировываются и выводят некоторые подразделения.

У украинской армии под Урожайным задействованы значительные ресурсы, но при этом она сталкивается с ещё большими трудностями, чем подразделения ВСУ в Запорожье, пишет Военная хроника.

Так, одна из проблем заключается в плотности подразделений, поскольку украинские военные действуют на площади менее 60 кв. км, что на 40% меньше, чем используют для перемещений украинские войска в Запорожье.

Кроме того, отмечается, что у украинских войск есть проблемы с лобовыми атаками. Так, ВСУ утратили преимущество во внезапности в самом начале.

«За каждым крупным перемещением в тыловых районах около Великой Новосёлки и Времевки следуют удары по штабам батальонов, складам с боеприпасами и ангарам с техникой», — пишет Военная хроника.

Уточняется, что ВСУ также сталкиваются с логистическими сложностями. В настоящее время линия атаки украинских войск на данном участке жёстко привязана к двум ключевым дорогам: трассам Т-0509 на восток и Т-0518, соединяющей Великую Новосёлку с Урожайным и Старомлыновкой.

Здесь ВС Украины пытались расширить плацдарм, но у них на это мало времени, поскольку в конце октября ожидаются сильные дожди и распутица, сказано в материале.

Таким образом, если ВСУ не успеют продвинуться на этом участке до начала наступления холодов, единственной доступной для движения дорогой в данном районе останется южная трасса Т-0518, которая соединяет Урожайное с другими сёлами на этом направлении. Вся эта дорога находится под огневым контролем Вооружённых сил России, что в перспективе создаст трудности для украинских войск, сообщает Военная хроника.

Ранее командир батареи «Градов» с позывным Дизайнер рассказал военкору RT Филиппу Прокудину, как артиллеристы Южной группировки войск уничтожают по несколько складов и пунктов временной дислокации ВСУ в день.

12 сентября Военная хроника показала, как военнослужащие 336-й бригады морской пехоты устраивают засады на колонны ВСУ в районе Урожайного.