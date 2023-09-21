Командир батареи «Градов» рассказал RT о ежедневном уничтожении складов ВСУ

Командир батареи «Градов» с позывным Дизайнер рассказал военкору RT Филиппу Прокудину, как артиллеристы Южной группировки войск уничтожают по несколько складов и пунктов временной дислокации ВСУ в день.

По его словам, на одну цель расходуется по три ракеты.

«Каждую машину ставят на отдельную огневую позицию. Одна задача — одна огневая позиция... Используем интервал между ракетами, чтобы машина не раскачивалась, добиваемся идеальной точности. С РСЗО мы попадаем по ангарам, где стоит техника [ВСУ]», — заявил он.

Комбат подчеркнул, что его батарея состоит из мобилизованных, которые добровольно пришли в военкомат и после обучения cпособны вручную провести все расчёты для точного попадания в цель.

Ранее военкор RT Мурад Газдиев опубликовал эффектное видео разгрома бронегруппы ВСУ при попытке наступления на Вербовое.