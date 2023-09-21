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Военкор RT показал разгром бронегруппы ВСУ при попытке наступления на Вербовое

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Военкор RT Мурад Газдиев опубликовал эффектное видео разгрома бронегруппы ВСУ при попытке наступления на Вербовое.

Отмечается, что после трёхнедельного перерыва Киев массово кинул в бой западную и другую технику — и крайне неудачно.

Разведчики 22-й бригады спецназначения ГРУ засекли атаку и на протяжении семи часов боя наводили огонь на врага.

Всего было поражено 11 единиц техники, горели: Marder, М113 и МаххPro.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар по скоплению живой силы бригады ВСУ около населённого пункта Вербовое.

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