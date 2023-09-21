Военкор RT показал разгром бронегруппы ВСУ при попытке наступления на Вербовое

Военкор RT Мурад Газдиев опубликовал эффектное видео разгрома бронегруппы ВСУ при попытке наступления на Вербовое.

Отмечается, что после трёхнедельного перерыва Киев массово кинул в бой западную и другую технику — и крайне неудачно.

Разведчики 22-й бригады спецназначения ГРУ засекли атаку и на протяжении семи часов боя наводили огонь на врага.

Всего было поражено 11 единиц техники, горели: Marder, М113 и МаххPro.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска нанесли удар по скоплению живой силы бригады ВСУ около населённого пункта Вербовое.