Военная хроника показала, как военнослужащие 336-й бригады морской пехоты устраивают засады на колонны ВСУ в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике.

В Telegram-канале уточняется, что на этом участке фронта ВСУ несут наибольшие потери из-за тактики «мясных штурмов». Так, например, украинские солдаты двигаются без огневого прикрытия, чтобы уберечь западную технику.

«После обнаружения с беспилотника к месту, где укрылся взвод украинских солдат, выдвигаются морпехи на БТР-82А. После доразведки целей бронетехника отрабатывает по посадке и уничтожает цель», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская армия за всё время боестолкновений в районе села Работино Запорожской области потеряла порядка 10 тыс. человек личного состава, а за последние две недели — до 3 тыс.