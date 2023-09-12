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Военная хроника показала, как ВС России устраивают засады на колонны ВСУ в ДНР

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Военная хроника показала, как военнослужащие 336-й бригады морской пехоты устраивают засады на колонны ВСУ в районе Урожайного в Донецкой Народной Республике.
Военная хроника показала, как ВС России устраивают засады на колонны ВСУ в ДНР
  • РИА Новости

В Telegram-канале уточняется, что на этом участке фронта ВСУ несут наибольшие потери из-за тактики «мясных штурмов». Так, например, украинские солдаты двигаются без огневого прикрытия, чтобы уберечь западную технику.

«После обнаружения с беспилотника к месту, где укрылся взвод украинских солдат, выдвигаются морпехи на БТР-82А. После доразведки целей бронетехника отрабатывает по посадке и уничтожает цель», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинская армия за всё время боестолкновений в районе села Работино Запорожской области потеряла порядка 10 тыс. человек личного состава, а за последние две недели — до 3 тыс.

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