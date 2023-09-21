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Политологи осудили проект изменений к закону о нацменьшинствах на Украине

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Политологи Александр Дудчак и Ростислав Ищенко прокомментировали в беседе с RT информацию о том, что депутаты Верховной рады в целом приняли проект изменений к закону о национальных меньшинствах, за его одобрение проголосовали 318 человек.

«Они продолжают действовать в том же духе: режим в этом концлагере ужесточается. Они ведут себя, совершенно не стесняясь, ущемляют минимальные права тех, кто не является представителем политической титульной нации. Всех остальных они будут перекраивать под свои лекала. Это действительно нацистское государство, подтверждают свою суть», — подчеркнул Дудчак.

Как пояснил Ищенко, украинское законодательство, как правило, опаздывает.

«То есть правоприменительная практика уже есть, а права ещё нет. Там права давным-давно ограничиваются не только у меньшинств, но и большинства. Сейчас законодатели под это дело обеспечивают соответствующие законы», — заключил политолог. 

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады в целом приняли проект изменений к закону о национальных меньшинствах, за его одобрение проголосовали 318 человек.

Текст проекта гласит, что права нацменьшинств могут быть ограничены ради интересов национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц и так далее.

Также кабмин сможет в ручном режиме определять порядок признания населённого пункта таким, где «традиционно» живут нацменьшинства и возможны языковые послабления.

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