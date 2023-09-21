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В Киеве приняли проект изменений к закону о нацменьшинствах

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Депутаты Верховной рады в целом приняли проект изменений к закону о национальных меньшинствах, за его одобрение проголосовали 318 человек.
В Киеве приняли проект изменений к закону о нацменьшинствах
  • РИА Новости

Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

Текст проекта гласит, что права нацменьшинств могут быть ограничены ради интересов национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц и так далее.

Также кабмин сможет в ручном режиме определять порядок признания населённого пункта таким, где «традиционно» живут нацменьшинства и возможны языковые послабления.

«Государство гарантирует бесплатные учебники для школьников из нацменьшинств. На русских эти нормы распространяться не будут», — говорится в публикации.

Ранее в Раде сообщили о регистрации законопроекта, в котором предлагается сокращать заключённым сроки за вырабатывание электричества через велогенерационные установки.

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