Узнать больше

В Раде предложили сокращать сроки заключения за выработку энергии

Короткая ссылка
Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко сообщил о регистрации законопроекта, в котором предлагается сокращать заключённым сроки за вырабатывание электричества через велогенерационные установки.

Об этом пишет издание «Обозреватель».

«Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определённые Министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на три дня, но не больше десяти месяцев в год», — сказал депутат.

Таким образом, по словам Гривко, за год заключённый может снизить срок заключения на 30 дней.

Кроме того, депутат отметил, что это может повлиять и на экономию содержания заключённого.

В Минэнерго Украины заявили, что блэкауты зимой не планируются, но графики отключений готовы.

Также в «СТРАНА.ua» заявили, что на Украине приближается «коммунальный коллапс».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить