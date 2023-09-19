В Раде предложили сокращать сроки заключения за выработку энергии

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Гривко сообщил о регистрации законопроекта, в котором предлагается сокращать заключённым сроки за вырабатывание электричества через велогенерационные установки.

Об этом пишет издание «Обозреватель».

«Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определённые Министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на три дня, но не больше десяти месяцев в год», — сказал депутат.

Таким образом, по словам Гривко, за год заключённый может снизить срок заключения на 30 дней.

Кроме того, депутат отметил, что это может повлиять и на экономию содержания заключённого.

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