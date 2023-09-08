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«Страна.ua»: на Украине приближается «коммунальный коллапс»

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Украинские эксперты предупредили о приближении «коммунального коллапса» в стране из-за проблем с газом.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».

По данным издания, с 1 сентября «Нафтогаз Трейдинг» «выбросил» тепловиков с торговой площадки. При этом местные газовщики, как отмечается в публикации, начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ.

«То есть греть воду попросту нечем», — говорится в статье.

По словам экспертов, будущий отопительный сезон на Украине будет «сверхсложным».

Ранее на Украине заявили, что ТЭС готовы к зиме только на 30%.

Также жителей Украины призвали экономить электричество на фоне рекордного потребления.

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