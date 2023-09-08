«Страна.ua»: на Украине приближается «коммунальный коллапс»
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Страна.ua».
По данным издания, с 1 сентября «Нафтогаз Трейдинг» «выбросил» тепловиков с торговой площадки. При этом местные газовщики, как отмечается в публикации, начали ходить по предприятиям и перекрывать им газ.
«То есть греть воду попросту нечем», — говорится в статье.
По словам экспертов, будущий отопительный сезон на Украине будет «сверхсложным».
Ранее на Украине заявили, что ТЭС готовы к зиме только на 30%.
Также жителей Украины призвали экономить электричество на фоне рекордного потребления.