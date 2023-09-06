На Украине заявили, что ТЭС готовы к зиме только на 30%

Украинские ТЭС готовы к зиме только на 30%, заявила советница министра энергетики страны Елена Зеркаль.

«План восстановления генерации выполнен на одну треть», — цитирует её украинское издание «СТРАНА.ua».

По словам чиновницы, необходимо ускорить процесс восстановления объектов генерации, иначе Украина не сможет пройти зиму без отключений электроэнергии.

Также «Укрэнерго» заявила, что выработка электричества на Украине едва покрывает потребительские нужды.

Ранее СБУ начала проведение более 20 обысков в ряде регионов Украины в рамках расследования коррупции при восстановлении энергетической инфраструктуры.