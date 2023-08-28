Укрэнерго: выработка электричества на Украине едва покрывает потребительские нужды

Украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» заявила, что потребление электроэнергии в стране продолжает держаться на рекордно высоких отметках.

«Потребление продолжает держаться на максимальных по лету отметках. Вчера, 27 августа, вечерний максимум потребления всего на 4% был ниже летнего рекорда 21 августа и на 0,6% ниже показателя в минувшее воскресенье», — отметила компания в своём Telegram.

Уточняется, что в вечерние часы потребление на Украине «выходит на суточный максимум» и энергосистема из-за уменьшения возможностей собственных электростанций требует импорта электроэнергии из Европы.

Так, 28 августа происходит импорт электроэнергии из Словакии максимальной мощностью 336 МВт, экспорт отсутствует.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.