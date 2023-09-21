В Литве заявили, что мужчина случайно перешёл литовско-российскую границу

Работник литовской подрядной компании, проводивший технические работы, по неосторожности перешёл из Литвы на российскую территорию, пишет портал Delfi.

По данным портала, при переходе российской границы мужчина был задержан пограничной службой России.

Позже российским пограничникам передали копии документов мужчины, а также приняли меры по его возращению на территорию Литвы.

Ранее власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.

Кроме того, стало известно, что литовская таможня не пропустила 19 автомобилей с российскими номерами через границу.