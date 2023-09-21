В Литве заявили, что мужчина случайно перешёл литовско-российскую границу
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По данным портала, при переходе российской границы мужчина был задержан пограничной службой России.
Позже российским пограничникам передали копии документов мужчины, а также приняли меры по его возращению на территорию Литвы.
Ранее власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.
Кроме того, стало известно, что литовская таможня не пропустила 19 автомобилей с российскими номерами через границу.