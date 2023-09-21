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В Литве заявили, что мужчина случайно перешёл литовско-российскую границу

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Работник литовской подрядной компании, проводивший технические работы, по неосторожности перешёл из Литвы на российскую территорию, пишет портал Delfi.
В Литве заявили, что мужчина случайно перешёл литовско-российскую границу
  • Gettyimages.ru
  • © Lithuania

По данным портала, при переходе российской границы мужчина был задержан пограничной службой России.

Позже российским пограничникам передали копии документов мужчины, а также приняли меры по его возращению на территорию Литвы.

Ранее власти Эстонии запретили въезд на территорию государства на автомобилях с российскими номерами, так как они подпадают под санкции.

Кроме того, стало известно, что литовская таможня не пропустила 19 автомобилей с российскими номерами через границу.

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