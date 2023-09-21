Минобороны Азербайджана опровергло данные о наступлении в направлении Степанакерта

Министерство обороны Азербайджана опровергло данные о наступлении военных республики в направлении города Степанакерт.

Сообщение цитирует ТАСС.

В азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что размещённая в соцсетях информация о якобы движении ВС Азербайджана в направлении Ханкенди (Степанакерт) не соответствует действительности.

«Мы категорически опровергаем эту информацию», — заявили в Минобороны Азербайджана.

Ранее представители Азербайджана и армян Нагорного Карабаха начали встречу в Евлахе.

Накануне стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.