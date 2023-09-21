Минобороны Азербайджана опровергло данные о наступлении в направлении Степанакерта
- AFP
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Сообщение цитирует ТАСС.
В азербайджанском оборонном ведомстве заявили, что размещённая в соцсетях информация о якобы движении ВС Азербайджана в направлении Ханкенди (Степанакерт) не соответствует действительности.
«Мы категорически опровергаем эту информацию», — заявили в Минобороны Азербайджана.
Ранее представители Азербайджана и армян Нагорного Карабаха начали встречу в Евлахе.
Накануне стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.