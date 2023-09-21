МВД Армении: у здания правительства в Ереване ночью задержали 30 протестующих
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
«Против 28 из них возбуждены уголовные дела, а против двух возбуждены административные дела», — отметили в ведомстве.
Накануне вечером около здания правительства на площади Республики в центре Еревана произошли столкновения протестующих и сотрудников полиции.
19 сентября в результате столкновений протестующих с силовиками около здания правительства в Ереване пострадали 34 человека. Также полиция сообщила о задержании 16 человек.