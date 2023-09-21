МВД Армении: у здания правительства в Ереване ночью задержали 30 протестующих

МВД Армении сообщило, что у здания правительства в Ереване ночью задержали 30 протестующих, требовавших отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна на фоне событий в Нагорном Карабахе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

«Против 28 из них возбуждены уголовные дела, а против двух возбуждены административные дела», — отметили в ведомстве.

Накануне вечером около здания правительства на площади Республики в центре Еревана произошли столкновения протестующих и сотрудников полиции.

19 сентября в результате столкновений протестующих с силовиками около здания правительства в Ереване пострадали 34 человека. Также полиция сообщила о задержании 16 человек.