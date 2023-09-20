Стычки протестующих и полиции начались в центре Еревана
- AFP
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RT ведёт трансляцию происходящего с места событий.
Протестующие выкрикивают лозунги и свистят, полиция держит оцепление около здания правительства.
Как ранее сообщил корреспондент RT Роман Косарев, на площади Республики в Ереване вновь собираются протестующие, местные активисты призывают людей прийти на площадь и продолжить протест.
Накануне в результате столкновений протестующих с силовиками около здания правительства в Ереване пострадали 34 человека. Также полиция сообщила о задержании 16 человек.