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Стычки протестующих и полиции начались в центре Еревана

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Около здания правительства на площади Республики в центре Еревана начались столкновения протестующих и сотрудников полиции.
Стычки протестующих и полиции начались в центре Еревана
  • AFP
  • © Karen MINASYAN

RT ведёт трансляцию происходящего с места событий.

Протестующие выкрикивают лозунги и свистят, полиция держит оцепление около здания правительства.

Как ранее сообщил корреспондент RT Роман Косарев, на площади Республики в Ереване вновь собираются протестующие, местные активисты призывают людей прийти на площадь и продолжить протест.

Накануне в результате столкновений протестующих с силовиками около здания правительства в Ереване пострадали 34 человека. Также полиция сообщила о задержании 16 человек.

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