Стычки протестующих и полиции начались в центре Еревана

Около здания правительства на площади Республики в центре Еревана начались столкновения протестующих и сотрудников полиции.

RT ведёт трансляцию происходящего с места событий.

Протестующие выкрикивают лозунги и свистят, полиция держит оцепление около здания правительства.

Как ранее сообщил корреспондент RT Роман Косарев, на площади Республики в Ереване вновь собираются протестующие, местные активисты призывают людей прийти на площадь и продолжить протест.

Накануне в результате столкновений протестующих с силовиками около здания правительства в Ереване пострадали 34 человека. Также полиция сообщила о задержании 16 человек.