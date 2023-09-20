Корреспондент RT рассказал о появлении протестующих в центре Еревана
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«На данный момент здесь я вижу около 200 человек... количество людей растёт медленно, но верно», — сказал Косарев.
По его словам, местные активисты просят людей выйти на улицы вечером.
«Что касается возраста, здесь есть и молодые, и пожилые. Периодически слышу эмоциональные возгласы в сторону полиции», — отметил корреспондент.
В настоящее время на месте тихо и мирно, подчеркнул он.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.
19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе.
В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.
На фоне обострения ситуации в Ереване начались антиправительственные протесты.