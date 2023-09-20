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Корреспондент RT рассказал о появлении протестующих в центре Еревана

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На площади Республики в Ереване вновь собираются протестующие, сообщает корреспондент RT Роман Косарев. По его словам, местные активисты призывают людей прийти на площадь и продолжить протест.
Корреспондент RT рассказал о появлении протестующих в центре Еревана
  • AFP
  • © KAREN MINASYAN

«На данный момент здесь я вижу около 200 человек... количество людей растёт медленно, но верно», — сказал Косарев.

По его словам, местные активисты просят людей выйти на улицы вечером.

«Что касается возраста, здесь есть и молодые, и пожилые. Периодически слышу эмоциональные возгласы в сторону полиции», — отметил корреспондент.

В настоящее время на месте тихо и мирно, подчеркнул он.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

На фоне обострения ситуации в Ереване начались антиправительственные протесты.

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