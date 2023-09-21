Делегация армян Карабаха отправилась на встречу с представителями Баку в Евлахе

Делегация армян Нагорного Карабаха направилась на встречу с представителями Азербайджана в Евлахе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный телеканал AzTV, который опубликовал кадры продвижения автоколонны.

«Делегация из Ханкенди уже проехала через Агдамский район и движется в направлении города Евлах», — говорится в сообщении.

Кроме того, опубликованы кадры проезда колонны машин, которых сопровождают полиция Азербайджана, а также российские миротворцы.

Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

Российский президент Владимир Путин приветствовал договорённость о прекращении боевых действий в Карабахе.