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Делегация армян Карабаха отправилась на встречу с представителями Баку в Евлахе

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Делегация армян Нагорного Карабаха направилась на встречу с представителями Азербайджана в Евлахе.
Делегация армян Карабаха отправилась на встречу с представителями Баку в Евлахе

    Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на государственный телеканал AzTV, который опубликовал кадры продвижения автоколонны.

    «Делегация из Ханкенди уже проехала через Агдамский район и движется в направлении города Евлах», — говорится в сообщении.

    Кроме того, опубликованы кадры проезда колонны машин, которых сопровождают полиция Азербайджана, а также российские миротворцы.

    Ранее стало известно, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договорённость о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября 2023 года.

    Российский президент Владимир Путин приветствовал договорённость о прекращении боевых действий в Карабахе.

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