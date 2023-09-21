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Журналист Рёпке заявил о проблемах для ВСУ из-за российского БПЛА «Ланцет»

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Немецкий журналист Юлиан Рёпке заявил, что Вооружённые силы Украины столкнутся с проблемами из-за того, что российский беспилотник «Ланцет» способен поражать цели на большем расстоянии, чем предполагалось.
Журналист Рёпке заявил о проблемах для ВСУ из-за российского БПЛА «Ланцет»
  • РИА Новости

Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

«Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии», — заявил Рёпке.

По его словам, беспилотнику «Ланцет» для последнего удара по истребителю ВСУ пришлось пролететь около 80 км. При этом ранее считалось, что этот дрон способен поражать цели на расстоянии до 45 км.

Ранее Военная хроника проанализировала первое уничтожение МиГ-29 ВСУ дроном «Ланцет» на стоянке аэродрома Долгинцево Днепропетровской области

Минобороны России подтвердило, что на аэродроме в Днепропетровской области ударом беспилотника был поражён украинский истребитель МиГ-29.

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