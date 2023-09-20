Азербайджан сообщил, что расследует гибель миротворцев вместе с Россией

Министерство обороны Азербайджана заявило, что сообща с Россией ведёт расследование трагической гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«20 сентября в результате обстрела автомобиля УАЗ «Патриот» миротворческого контингента Российской Федерации вблизи населённого пункта Джанйатаг был зафиксирован факт трагической гибели военнослужащих миротворческого контингента. Для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте», — сказано в заявлении азербайджанского министерства.

Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.

Представители следственных органов России и Азербайджана работают на месте гибели российских военнослужащих.