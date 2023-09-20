Азербайджан сообщил, что расследует гибель миротворцев вместе с Россией
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«20 сентября в результате обстрела автомобиля УАЗ «Патриот» миротворческого контингента Российской Федерации вблизи населённого пункта Джанйатаг был зафиксирован факт трагической гибели военнослужащих миротворческого контингента. Для расследования всех обстоятельств случившегося следственные органы Азербайджана и России сообща работают на месте», — сказано в заявлении азербайджанского министерства.
Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.
Представители следственных органов России и Азербайджана работают на месте гибели российских военнослужащих.