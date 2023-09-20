Минобороны: на месте гибели российских миротворцев работают следователи

Представители следственных органов России и Азербайджана работают на месте гибели российских военнослужащих из миротворческого контингента, которые были убиты в районе Джанятага.

globallookpress.com

© Баранов Владимир

Об этом сообщило Министерство обороны России. «Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — говорится в заявлении. Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.