Минобороны: на месте гибели российских миротворцев работают следователи
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Об этом сообщило Министерство обороны России.
«Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.