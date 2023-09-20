Баку выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе

Министерство Азербайджана выразило глубокие соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Ранее в Минобороны России сообщили, что автомобиль с российскими миротворцами обстреляли из стрелкового оружия в Нагорном Карабахе, военнослужащие погибли.

«Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — говорится в заявлении.

Также сообщалось, что представители следственных органов России и Азербайджана работают на месте гибели российских военнослужащих из миротворческого контингента, которые были убиты в районе Джанятага.