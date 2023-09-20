Корреспондент RT показал видео столкновений в центре Еревана
- AFP
- © Karen MINASYAN
«Опять летят камни и бутылки в полицейских. Увидел несколько задержаний. Пару людей отвели в машины скорой помощи», — сообщил Косарев.
По его словам, на место протестов прибыло больше полиции на фоне попыток толпы штурмовать правительственное здание.
На видео корреспондента слышен взрыв шумовой гранаты и видно, как полицейские подняли щиты. На фоне происходящего слышны эмоциональные выкрики протестующих, некоторые люди бросают в силовиков камни.
Ранее около здания правительства на площади Республики в центре Еревана начались столкновения протестующих и сотрудников полиции.
RT ведёт трансляцию происходящего с места событий.
Накануне в результате столкновений протестующих с силовиками около здания правительства в Ереване пострадали 34 человека. Также полиция сообщила о задержании 16 человек.