Лавров напомнил Блинкену про декрет Зеленского о запрете переговоров с Россией

Россия не отказывается от переговоров по Украине, если бы этого хотели США, они бы дали команду Владимиру Зеленскому отменить декрет о запрете диалога с Москвой. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, в частности, обратившись к госсекретарю США Энтони Блинкену.

«Говоря о переговорах, мы и сейчас от них не отказываемся. Об этом многократно, в том числе совсем недавно, говорил президент Путин. Хотел бы напомнить уважаемому государственному секретарю, что президент Зеленский подписал декрет, запрещающий вести переговоры с правительством Путина. Если США так заинтересованы в них, то не составит труда дать команду, чтобы этот декрет Зеленского был отменён», — сказал Лавров.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что если Вашингтон придерживается мнения, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ Владимира Зеленского об их запрете.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, Украина находится в стадии полураспада, а переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».