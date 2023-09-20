Парламентская оппозиция Армении намерена начать процедуру по смене правительства

Парламентская оппозиция в Армении намерена запустить процедуру по отстранению действующего армянского правительства от власти, заявил депутат парламента от оппозиции Ишхан Сагателян.

«(Мы намерены. — RT) создать национальный комитет, главная цель которого — отстранение от власти этого правительства», — цитирует политика ТАСС.

Кроме того, добавил Сагателян, оппозиция выработала дорожную карту по продвижению отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Он уточнил, что в рамках этой карты представители оппозиции начнут продвигать процедуру импичмента Пашиняна.

Ранее Служба нацбезопасности (СНБ) Армении на фоне антиправительственных митингов в Ереване заявила, что нейтрализует любые действия, дестабилизирующие внутреннюю безопасность страны.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Как сообщили в Баку, военные применили высокоточное оружие для удара по позициям и военным объектам Вооружённых сил Армении в Карабахе.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.

На фоне обострения ситуации в Ереване начались антиправительственные протесты.

Протестующие забрасывали силовиков бутылками и пытались прорвать оцепление. Они также скандировали лозунги против премьера Никола Пашиняна.