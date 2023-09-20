МО России: колонна миротворцев в Карабахе подверглась обстрелу 19 сентября
- РИА Новости
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«В результате обстрела был повреждён БТР-82А российского миротворческого контингента. Пострадавших среди мирного населения и миротворцев нет», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли.
Представители следственных органов России и Азербайджана работают на месте гибели российских военнослужащих.