МО России: колонна миротворцев в Карабахе подверглась обстрелу 19 сентября

Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе подверглась обстрелу 19 сентября, она сопровождала эвакуируемое гражданское население. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

РИА Новости

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«В результате обстрела был повреждён БТР-82А российского миротворческого контингента. Пострадавших среди мирного населения и миротворцев нет», — говорится в заявлении. Ранее стало известно, что 20 сентября в районе Джанятага машина с российскими военнослужащими подверглась обстрелу из стрелкового оружия. Находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли. Представители следственных органов России и Азербайджана работают на месте гибели российских военнослужащих.