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Военная хроника: беспилотники замечены на подлёте к Кривому Рогу

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Несколько беспилотников замечены на северо-востоке и юго-востоке украинского Кривого Рога в районе аэродрома, сообщает Военная хроника со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.
Военная хроника: беспилотники замечены на подлёте к Кривому Рогу
  • Gettyimages.ru
  • © vadimrysev

«Об ударах по военным объектам на территории области пока не сообщается, однако несколько дней назад в ходе налёта дронов «Ланцет» на аэродром Долгинцево были уничтожены истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25 ВВС Украины», — говорится в сообщении.

Ранее Военная хроника проанализировала первое уничтожение МиГ-29 ВСУ дроном «Ланцет» на стоянке аэродрома Долгинцево Днепропетровской области. Машина была поражена на удалении 70 км от линии боевого соприкосновения, а барражирующий боеприпас попал в район кабин и вывел машину из строя.

Министерство обороны России подтвердило, что на аэродроме в Днепропетровской области ударом беспилотника был поражён украинский истребитель МиГ-29.

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