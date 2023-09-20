Омбудсмен Армении: 32 человека погибли и более 200 пострадали при обстрелах Карабаха

Омбудсмен Армении Анаит Манасян заявила, что в результате обстрелов Нагорного Карабаха 32 человека погибли и более 200 пострадали.

«В результате обстрелов на данный момент известно о 32 погибших и более 200 раненых», — приводится заявление Манасян на официальном сайте омбудсмена Армении.

По её данным, в том числе среди мирного населения погибли семь человек, включая двоих детей. Ещё 35 жителей ранены.

Ранее сообщалось, что российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. жителей Карабаха. Всех жителей обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием. Также российские военные медики оказали помощь жителям, получившим ранения.

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя.

В Минобороны Армении при этом утверждают, что вооружённые силы страны не присутствуют в Нагорном Карабахе.